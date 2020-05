Ruddy Aboab nommé directeur de la musique de Radio Nova

Alors que Radio Nova connaît une progression de ses audiences numériques (+50%, selon l'ACPM) et que sa ligne éditoriale et artistique se renouvelle sans relâche, Ruddy Aboab est désormais en charge des équipes de la programmation musicale et de la musique diffusée sur l’antenne. Sa mission est de concrétiser la stratégie musicale à travers les programmes de la radio, la playlist et les événements musicaux et de la déployer sur le digital. Il travaillera également à renforcer et réinventer les liens avec les acteurs de l’industrie musicale. Au sein du groupe LNEI, Ruddy Aboab participe activement au développement du "live" en s’impliquant dans la programmation du festival Rock en Seine et des Inrocks Festival, ainsi que dans la conception et la programmation d’événements musicaux en marque blanche. C’est lui qui orchestrera la réflexion en vue de l’essor du livestream musical.