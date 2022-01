Royaume-Uni : les comportements d'écoute des auditeurs

Soixante-quinze pour cent des résidents britanniques âgés de 16 ans et plus écoutent de l'audio en ligne chaque mois, et 66% écoutent de l'audio en ligne chaque semaine. Facebook est la marque de médias sociaux la plus utilisée, même chez les plus jeunes. 55% des utilisateurs de médias sociaux au Royaume-Uni utilisent le plus souvent Facebook, suivi d'Instagram (8%), de Snapchat (8%) et de TikTok (7%). Parmi les 16-34 ans, le classement est le même mais les proportions sont différentes : 48% utilisent le plus souvent Facebook suivi d'Instagram (14%), Snapchat (15%) et TikTok (10%)

Un quart (25%) de la population britannique possède une enceinte connectée. Parmi ceux qui disposent de cet outil, 44% en possèdent un, 28% en possèdent deux et 28% en possèdent au moins trois.