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Royaume-Uni : l’écoute de l’audio commercial devrait progresser de 20% en dix ans €



L'évolution du volume hebdomadaire d’écoute de la radio commerciale, des podcasts (hors BBC) et du streaming musical financé par la publicité au Royaume-Uni, de 2018 à 2040. Données observées jusqu’en 2025 et prévisions de 2026 à 2040, en millions d’heures. Source : Radiocentre, RAJAR MIDAS, Horsman/Jacks.
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Royaume-Uni : l’écoute de l’audio commercial devrait progresser de 20% en dix ans
Royaume-Uni : l’écoute de l’audio commercial devrait progresser de 20% en dix ans
Rédigé le Mercredi 7 Octobre 2026

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