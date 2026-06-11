Roland-Garros 2026 génère 60 millions de pages vues sur les sites et applications d’actualité

L’ACPM met également en avant la mobilisation des rédactions pendant toute la durée du tournoi. En matière de production éditoriale, L’Équipe arrive en tête avec plus de 4 200 URL consacrées à Roland-Garros. Europe 1 et RMC Sport complètent le trio des médias ayant publié le plus de contenus liés à l’événement. Sur le plan des audiences, L’Équipe domine avec 21.1 millions de pages vues générées autour du mot-clé "Roland", devant RMC Sport, 20 Minutes, Le Journal des Femmes et franceinfo.

Les 60 millions de pages vues enregistrées entre le 18 mai et le 7 juin illustrent le réflexe des internautes de se tourner vers les marques médias pour suivre l’actualité sportive, accéder aux résultats et bénéficier d’un traitement éditorial en continu tout au long de la compétition.

