Roland-Garros 2026 génère 60 millions de pages vues sur les sites et applications d’actualité

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Parmi les différentes journées de compétition, la finale masculine disputée le dimanche 7 juin s’est imposée comme le principal pic d’audience. À elle seule, cette journée a enregistré 5.8 millions de pages vues et 3.7 millions de visites sur les plateformes d’information.
L’ACPM souligne également que plusieurs journées de compétition ont généré de fortes audiences, notamment le 30 mai, marqué par les rencontres des Français Diane Parry et Moïse Kouamé en seizièmes de finale.
Du côté des joueurs et joueuses, Moïse Kouamé apparaît comme l’athlète ayant suscité le plus d’intérêt auprès des internautes. Son nom est associé à 7 963 373 pages vues durant la compétition. Il devance Alexander Zverev avec 4 008 407 pages vues et Novak Djokovic avec 2 725 702 pages vues.
Une production éditoriale soutenue des rédactions
L’ACPM met également en avant la mobilisation des rédactions pendant toute la durée du tournoi. En matière de production éditoriale, L’Équipe arrive en tête avec plus de 4 200 URL consacrées à Roland-Garros. Europe 1 et RMC Sport complètent le trio des médias ayant publié le plus de contenus liés à l’événement. Sur le plan des audiences, L’Équipe domine avec 21.1 millions de pages vues générées autour du mot-clé "Roland", devant RMC Sport, 20 Minutes, Le Journal des Femmes et franceinfo.
Les 60 millions de pages vues enregistrées entre le 18 mai et le 7 juin illustrent le réflexe des internautes de se tourner vers les marques médias pour suivre l’actualité sportive, accéder aux résultats et bénéficier d’un traitement éditorial en continu tout au long de la compétition.