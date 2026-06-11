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Jeudi 11 Juin 2026 - 08:15

Roland-Garros 2026 génère 60 millions de pages vues sur les sites et applications d’actualité


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Entre le 18 mai et le 7 juin, Roland-Garros a fortement mobilisé les audiences des sites et applications d’actualité. Selon les données publiées par l’ACPM, le mot-clé "Roland-Garros" a généré 60 millions de pages vues et 43.4 millions de visites. La finale masculine du 7 juin a constitué le principal temps fort du tournoi, confirmant l’importance des marques médias dans le suivi en temps réel des grands événements sportifs.


L'évolution quotidienne des visites et des pages vues générées par le mot-clé "Roland-Garros" sur les sites et applications d’actualité entre le 18 mai et le 7 juin. La finale masculine du 7 juin correspond au principal pic d’audience observé durant le tournoi. Source : ACPM
L'évolution quotidienne des visites et des pages vues générées par le mot-clé "Roland-Garros" sur les sites et applications d’actualité entre le 18 mai et le 7 juin. La finale masculine du 7 juin correspond au principal pic d’audience observé durant le tournoi. Source : ACPM

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Parmi les différentes journées de compétition, la finale masculine disputée le dimanche 7 juin s’est imposée comme le principal pic d’audience. À elle seule, cette journée a enregistré 5.8 millions de pages vues et 3.7 millions de visites sur les plateformes d’information.
L’ACPM souligne également que plusieurs journées de compétition ont généré de fortes audiences, notamment le 30 mai, marqué par les rencontres des Français Diane Parry et Moïse Kouamé en seizièmes de finale.
Du côté des joueurs et joueuses, Moïse Kouamé apparaît comme l’athlète ayant suscité le plus d’intérêt auprès des internautes. Son nom est associé à 7 963 373 pages vues durant la compétition. Il devance Alexander Zverev avec 4 008 407 pages vues et Novak Djokovic avec 2 725 702 pages vues.


Le classement fait également apparaître Jannik Sinner avec 2 545 101 pages vues, Flavio Cobolli avec 2 453 280 pages vues, Maja Chwalińska avec 2 430 941 pages vues, Aryna Sabalenka avec 2 393 563 pages vues, Gaël Monfils avec 2 260 221 pages vues, Mirra Andreeva avec 2 077 108 pages vues et Adolfo Daniel Vallejo avec 2 050 011 pages vues. Tous dépassent le seuil des 2 millions de pages vues.

Une production éditoriale soutenue des rédactions

L’ACPM met également en avant la mobilisation des rédactions pendant toute la durée du tournoi. En matière de production éditoriale, L’Équipe arrive en tête avec plus de 4 200 URL consacrées à Roland-Garros. Europe 1 et RMC Sport complètent le trio des médias ayant publié le plus de contenus liés à l’événement. Sur le plan des audiences, L’Équipe domine avec 21.1 millions de pages vues générées autour du mot-clé "Roland", devant RMC Sport, 20 Minutes, Le Journal des Femmes et franceinfo.
Les 60 millions de pages vues enregistrées entre le 18 mai et le 7 juin illustrent le réflexe des internautes de se tourner vers les marques médias pour suivre l’actualité sportive, accéder aux résultats et bénéficier d’un traitement éditorial en continu tout au long de la compétition.

 


Tags : ACPM, audience digitale, audience numérique, Europe 1, sport



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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