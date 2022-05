Roberts Radio pense aux papas et aux mamans

Cette année, la marque anglaise emblématique fête ses 90 ans et ne cesse de surprendre avec des produits à la pointe de la technologie au design unique et intemporel. Grâce à sa multitude de couleurs et de styles différents proposés, Roberts Radio saura ravir toutes les mamans et tous les papas. Trois modèles sont proposés à la vente : "Beacon" une enceinte Bluetooth connectée à partir de 169.99 €), "Revival Petite" une radio DAB/FM qui tient dans la main (à partir de 149.99 €) et le modèle "Revival iStream3" une radio intelligente aux multiples fonctions (à partir de 299 €)...

Trois modèles pour la Fête des mères et la Fête des pères qui procurent, forcément, plus qu'une simple expérience d’écoute.