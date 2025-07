La radio DAB+ certifiée pour l’alerte ASA arrive sur le marché

Outre sa fonction d’alerte, le DIGITRADIO 3 ASA est un récepteur DAB+ complet. Il intègre un lecteur CD, un port USB, le streaming Bluetooth, et deux haut-parleurs de 10 watts conçus avec ELAC. Le rendu stéréo est optimisé, quelle que soit la position d’écoute dans la pièce. L’ensemble est fabriqué en Allemagne.

Le modèle est disponible à la vente au prix public conseillé de 269 euros, via les réseaux de distribution spécialisés et la boutique en ligne TechniSat. Il s’adresse aux particuliers souhaitant un appareil audio polyvalent, fiable et intégrant une fonction d’alerte certifiée par les autorités compétentes.