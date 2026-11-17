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Replay News, qui se présente comme "la radio de l'info toutes les 5 minutes", met en ligne une nouvelle version de son portail www.replaynews.net. Le site associe des contenus écrits actualisés en continu et un lecteur audio intégré permettant d'écouter les bulletins d'information en direct. Depuis la page d'accueil, les visiteurs accèdent aux 30 dernières actualités, réparties entre les rubriques Géopolitique, Économie, Société, Technologie, Sciences, Écologie et Juridique. Le portail propose également un suivi des marchés financiers mondiaux. Côté audio, les utilisateurs peuvent écouter les flashs diffusés toutes les 5 minutes, mais aussi accéder aux stations thématiques Replay News Eco, Story et Sport. Cette organisation vise à permettre une consultation rapide de l'information, tout en maintenant un accès direct aux programmes radiophoniques.
24 langues et autant de flux radio en direct
Le multilinguisme constitue l'un des principaux éléments de cette nouvelle plateforme. Replay News propose 24 éditions linguistiques et 24 flux radio en direct, accessibles depuis un sélecteur intégré au site. Les langues disponibles comprennent notamment le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'arabe, le chinois, le japonais, le portugais, l'ukrainien et le hindi. L'utilisateur peut sélectionner séparément la langue des articles consultés et celle de la radio écoutée. Le portail intègre également un mode clair et un mode sombre pour adapter l'affichage aux préférences de lecture. Le fil d'actualité est actualisé en continu avec les principales dépêches internationales. Replay News présente cette organisation comme un moyen de rendre ses contenus accessibles à une audience internationale, sans imposer une correspondance entre les langues de lecture et d'écoute. Le dispositif repose ainsi sur une offre radiophonique multilingue associée à des éditions écrites.
Une ligne éditoriale centrée sur les faits essentiels
Sur le plan éditorial, Replay News revendique une information factuelle, synthétisée et hiérarchisée par des journalistes, sans opinion, sans algorithme de recommandation conçu pour prolonger la consultation, sans articles longs ni visuels publicitaires.
Anthony Bourdain, cofondateur et directeur général de Replay News, explique : "Avec ce nouveau site, nous souhaitons réconcilier l'exigence de l'information écrite et l'instantanéité de la radio. Que l'on ait deux minutes pour lire les titres ou envie d'écouter un point complet en direct dans sa langue maternelle, replaynews.net offre un accès immédiat à l'essentiel de l'actualité mondiale."
Édité par le groupe Public Santé, Replay News couvre l'actualité politique, économique, scientifique, environnementale et sportive. Son offre repose sur des flashs radio réguliers, des podcasts et un portail numérique international, dans le cadre de son concept d'information en continu diffusée dans 24 langues.
Anthony Bourdain, cofondateur et directeur général de Replay News, explique : "Avec ce nouveau site, nous souhaitons réconcilier l'exigence de l'information écrite et l'instantanéité de la radio. Que l'on ait deux minutes pour lire les titres ou envie d'écouter un point complet en direct dans sa langue maternelle, replaynews.net offre un accès immédiat à l'essentiel de l'actualité mondiale."
Édité par le groupe Public Santé, Replay News couvre l'actualité politique, économique, scientifique, environnementale et sportive. Son offre repose sur des flashs radio réguliers, des podcasts et un portail numérique international, dans le cadre de son concept d'information en continu diffusée dans 24 langues.