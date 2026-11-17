Sur le plan éditorial, Replay News revendique une information factuelle, synthétisée et hiérarchisée par des journalistes, sans opinion, sans algorithme de recommandation conçu pour prolonger la consultation, sans articles longs ni visuels publicitaires.

Anthony Bourdain, cofondateur et directeur général de Replay News, explique : "Avec ce nouveau site, nous souhaitons réconcilier l'exigence de l'information écrite et l'instantanéité de la radio. Que l'on ait deux minutes pour lire les titres ou envie d'écouter un point complet en direct dans sa langue maternelle, replaynews.net offre un accès immédiat à l'essentiel de l'actualité mondiale."

Édité par le groupe Public Santé, Replay News couvre l'actualité politique, économique, scientifique, environnementale et sportive. Son offre repose sur des flashs radio réguliers, des podcasts et un portail numérique international, dans le cadre de son concept d'information en continu diffusée dans 24 langues.