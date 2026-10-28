Arcom : les radios appelées à la vigilance dans la couverture des manifestations

Saisie à de nombreuses reprises ces derniers jours, l'Arcom indique avoir engagé l'instruction de plusieurs séquences audiovisuelles, susceptibles de donner lieu à des interventions auprès des chaînes concernées ou à d'éventuelles sanctions. Elle se réserve également la possibilité de signaler au procureur de la République les propos pénalement répréhensibles diffusés à l'antenne, afin que la responsabilité individuelle de leurs auteurs puisse être engagée.

Parallèlement, le régulateur suit la situation sur les réseaux sociaux, en lien avec le Gouvernement et la Commission européenne. Il échange régulièrement avec les plateformes sur le respect de la loi, du règlement sur les services numériques (RSN) et de leurs conditions générales d'utilisation (CGU), notamment concernant le retrait des contenus illicites signalés. Face à la diffusion massive de contenus en ligne, l'Arcom rappelle le rôle des rédactions professionnelles dans la vérification et la contextualisation de l'information.

