Repenser la radio : les leçons de Dave Sturgeon



"La radio a survécu à tous les différents concurrents audio qui ont vu le jour au cours des 100 dernières années" C'est sans filtre que Dave Sturgeon aborde ce qui, selon lui, a vraiment fait chuter l'écoute radio : "La plus grande raison pour laquelle la radio perd de l'audience, c'est parce qu'elle n'est plus intéressante". Un constat brutal mais lucide. Dans un monde où les contenus sont accessibles partout et à tout moment, la radio a trop souvent misé sur une programmation musicale sans âme, oubliant que ce qui attire, ce sont les personnalités, les idées et la surprise. Et de poser une question aussi provocante que révélatrice : "Combien de personnes connaissez-vous qui sont vraiment intéressantes ?". Pour lui, seuls les talents capables de raconter, de faire vibrer, d'incarner une pensée doivent occuper les créneaux clés de l'antenne. "Ce sont ces gens-là qu'il faut mettre à l'antenne aux heures de grande écoute. Pas des voix lisses, pas des robots. Des vraies personnes qu'on ne peut pas ignorer quand elles parlent".

