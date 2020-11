Rentrée record pour les émissions de RMC à la TV

Aujourd'hui, selon les résultats du Médiamat de Médiamétrie, sur la période septembre-octobre 2020, les émissions (radio) de RMC rassemblent plus de 2.6 millions de téléspectateurs par jour entre 06h et 12h, et connaissent actuellement une évolution spectaculaire de 26% en un an.

La matinale "Apolline Matin" rassemble 156 000 téléspectateurs en moyenne avec 6% de part d'audience sur RMC Découverte. "Bourdin Direct" à 08h35 sur BFMTV signe une rentrée historique avec une hausse de l'audience de 27% en un an soit 720 000 téléspectateurs en moyenne pour 20.2% de part d'audience. Enfin, l'émission les "Grandes Gueules" sur RMC Story enregistre une hausse de 34% d'audience en un an, soit 224 000 téléspectateurs en moyenne et 6% de PDA.