Radioline se dote d’un conseil scientifique et stratégique

La mission de ce conseil sera à la fois d’orienter les chantiers d’innovation prioritaires et de faire des préconisations sur la distribution des services, la gestion du contenu, le partage de revenus et de datas avec les éditeurs de contenus. En tant que partenaire du secteur de l’audio depuis 15 ans avec plus de 12 000 accords de référencement signés, Radioline souhaite partager sa responsabilité auprès du public avec les acteurs de la chaîne de valeur, tant au niveau de la diversité des contenus que de leur valorisation sur l’ensemble des terminaux connectés, notamment dans l'automobile.

"À l’heure où l’audio digital connaît un succès sans précédent, les acteurs doivent s’unir afin de proposer des services attractifs pour faire vivre une activité libre et essentielle, désormais centenaire : la radio" indique Radioline.