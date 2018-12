Radioline expose au CES de Las Vegas

À l'occasion de la plus grande foire de l'électronique grand public, Radioline sera présent sur le stand de son groupe Baracoda (Halls A-D #43131). Lors de cet événement, Radioline dévoilera sa nouvelle offre Premium basée sur de nouveaux contenus et des fonctionnalités avancées. Radioline présentera également sa nouvelle application TV sur le stand de son partenaire Vewd (ex-Opera), leader du secteur. Le marché de l'OTT constitue un important relais de croissance pour Radioline (30% de son audience mondiale), secteur où les radios sont encore très peu présentes.

En réalisant déjà plus de 70% de son audience à l'étranger (dont 50% en Europe), Radioline poursuit son développement à l'international, notamment aux Etats-Unis (2ème marché en termes d'audience).