Radioline dévoile une application automobile futuriste

Avec un accès à un catalogue de plus de 90 000 stations de radio et podcasts de plus de 130 pays, l'application propose une interface simple et personnalisable pour une expérience de conduite optimale. Grâce à une technologie innovante, ce système de radio hybride bascule automatiquement entre six réseaux IP, DAB +, FM, HD, DRM et CDR pour profiter d'une variété de programmes. Avec une simple touche, les conducteurs peuvent facilement enregistrer et trouver leurs stations, podcasts ou chansons préférés en créant une liste de favoris. L'application offre un accès aux programmes locaux, nationaux et internationaux à travers des catalogues de sélections disponibles sur l'application (actualités, sports, divertissement, musique…). Le guide des programmes et les métadonnées offrent un accès à une grande richesse d'informations sur le contenu comme le titre, la description, la couverture et le nom d'album... L'accès a été optimisé grâce à une interface claire et intuitive, conçue par Radioline.