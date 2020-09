RadioTour : intervenez en direct dans le tchat live

Rédigé par Philippe Chapot le Mercredi 23 Septembre 2020 à 09:39 | modifié le Mercredi 23 Septembre 2020 à 09:39

Le RadioTour tente toujours et encore de proposer des idées nouvelles pour répondre aux problématiques et aux besoins des partenaires et des professionnels de la radio. En plus des sessions en cours dans la salle de conférence, l'équipe teste un nouveau concept de Tchat en parallèle des interventions, afin de pouvoir interagir avec l'audience digitale...