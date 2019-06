RadioTour Jour J moins 1 : gagnez 3 récepteurs Roberts Radio

Une fois n'est pas coutume, ce ne sont pas les auditeurs qui sont invités à jouer mais les professionnels des radios et des webradios qui participeront à la première étape du RadioTour, ce 5 juin à Bordeaux. L'équipe organisatrice, en partenariat avec Roberts Radio, demande aux stations d’imaginer une manière originale de faire gagner sur leurs antenne ces 3 récepteurs. Et celui qui proposera le procédé le plus original, gagnera les 3 récepteurs. Son seul engagement ? Les mettre en jeu sur son antenne (une pige audio voius sera bien sûr demandée).À chaque du étape du RadioTour , jusqu'au 3 décembre prochain, ce sont au total 18 récepteurs RD70 de la marque Roberts Radio qui seront mis en jeu.Le programme du RadioTour à Bordeaux et votre badge gratuit sont à télécharger ICI