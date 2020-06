RadioKing obtient la labellisation ACPM

Dans le cadre de cette labellisation, RadioKing a prévu de refondre prochainement la partie Statistiques de son Nouveau Manager Radio, pour offrir aux radios de nouvelles données plus précises et une meilleure analyse de leur audience. Si vous souhaitez tester gratuitement cette nouvelle version du Manager Radio, RadioKing propose une démonstration gratuite et sans engagement de 7 jours.

Rappelons que RadioKing se positionne comme la première plateforme française pour créer et diffuser sa radio sur Internet. Cette solution propose aussi des services clé en main pour accompagner les radios dans leur développement digital (Site web, Application Mobile, Enceinte Connectée, TV et Auto).