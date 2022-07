Radio, digital, télévision... RMC moissonne les audiences

"Apolline Matin" réunit 1.4 million d’auditeurs (et 750 000 téléspectateurs), la matinale présentée par Apolline de Malherbe se classe comme la première matinale généraliste privée sur les 25-49ans. L'émission "Les Grandes Gueules" positionne RMC comme la 3e radio de France. Avec 7.1% de PDA, Alain Marschall et Olivier Truchot réunissent plus de 1.3 million d’auditeurs chaque jour.

Estelle Denis affiche la plus forte évolution de la grille et dépasse le million d’auditeurs. Elle gagne +1. 4 point de PDA et 20% d’audience. Record historique pour Vincent Moscato et son équipe qui affichent à l’aube de leur quinzième anniversaire, 6.6% de PDA et réunissent près d’un million d’auditeurs. L'émission "Rothen s’enflamme", l’une des nouveautés de cette saison, est écoutée par 622 000 auditeurs.