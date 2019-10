Radio Transat a fait sa rentrée

Pour cette saison 2019-2020, 6 nouveaux rendez viennent rythmer les journées en semaine : "Couleur Café" (de 5h à 9h), "Have a Nice Day "(de 9h à 14h), "Siesta" (de 14h à 16h), "After Work" (de 16h à 19h), "Get Out" (de 19h à minuit) et "After Midnight" (de minuit à 5h). Le dimanche, Radio Transat mise sur "Only Music" sans publicité ni intervention. Cette saison, un nouvel animateur est venu grossir les rangs de la matinale et une nouvelle animatrice prendra en charge la quotidienne "After Work" ainsi que les soirées, dès le mois prochain. Pour rappel, Radio Transat est l’unique réseau totalement indépendant et qui couvre l’ensemble des îles Françaises de la Caraïbes avec 7 fréquences et un flux disponible sur CanalSat Caraïbes permettant ainsi de couvrir l’ensemble de la zone.