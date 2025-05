Radio Ondine, changement de cap sur les ondes bretonnes

Depuis novembre 2024, la radio associative bretonne Radio Évasion s’est muée en Radio Ondine, affirmant une identité nouvelle et ambitieuse sous l’impulsion de Ludovic Fossard, professionnel chevronné de la télévision et du documentaire. Cette transformation marque une rupture assumée avec le modèle traditionnel de la radio locale pour embrasser une ligne éditoriale scientifique et une approche éditorialisée, tout en relevant les défis structurels propres au secteur associatif.