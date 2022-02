Radio Nova : un podcast en hommage à Nina Simone

Un statut d’icône inoubliable du jazz, 50 ans de carrière, près de 300 titres, une carrière hors norme… Ce lundi 21 février, Nina Simone aurait eu 89 ans. Et, ce lundi 21 février, Radio Nova rend hommage en programmant sa musique et en proposant un podcast original en cinq épisodes.

Avec ce podcast intitulé "Divine Nina", Jeanne Lacaille revient sur la vie, l'œuvre, l'engagement et l'héritage de la Grande Prêtresse de la Soul, l’Éternelle Voix du Jazz, la Reine du Blues, la Sainte-Patronne de la Rébellion en faveur du Mouvement des Droits Civiques.