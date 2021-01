Radio Nova : nouveau site et nouvelle application

Désormais les internautes peuvent s’inscrire gratuitement sur l’application et le site pour écouter le live et les radios en qualité supérieure (AAC 256kbps), mettre les programmes et contenus de côté pour réécouter ou consommer plus tard dans la bibliothèque personnalisée ou rofiter des Nova Aime, les bons plans culturels exclusifs. "Radio Nova inaugure un nouveau socle technologique commun à toutes les marques LNEI qui accueillera les nouveaux sites et applications du groupe en 2021" indique Antoine Daccord, directeur des contenus et du développement LNEI. Les sites sont hébergés sur Wordpress VIP (Automattic). De nouveaux outils CRM communs sont déployés à toutes les marques du groupe pour mieux distribuer le contenu et mieux accompagner les audiences et prospects. Une solution data centrale est activée pour le groupe pour traiter les données comportementales et transactionnelles et mieux cibler les actions marketing. Un SSO "LNEI connect" est mis en place pour améliorer l’expérience de navigation et développer un "user journey" groupe. Par ailleurs, Les Nouvelles Éditions Indépendantes (LNEI) ont choisi DIDOMI pour la gestion du consentement.