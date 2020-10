Radio Monaco s'affiche dans les rues de Monaco

Un visuel met en avant l'équipe qui officie en journée sur Radio Monaco : "nous vivons ici, aimons la Principauté... Tous les animateurs et journalistes travaillent vraiment depuis la Principauté, nous avions mis de mettre des visages sur les voix... Surtout que nous sommes très fiers de produire tous les programmes depuis la Principauté" explique la station monégasque.

Parallèlement, une quinzaine de Dj's s'enchaînent tous les soirs à partir de 19h sur Radio Monaco... Ils sont connus localement et résidents des plus beaux établissements de Monaco et des Alpes-Maritimes. "Les Dj's sont un élément très important de la programmation de Radio Monaco" rappelle la station.