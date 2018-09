Radio Mélodie a fait sa rentrée et le plein d'auditeurs

Cette saison, Radio Mélodie accueille deux nouvelles voix : Florent vient renforcer l'équipe de rédaction et accompagnera Seb 2 le matin, et Quentin occupe l'antenne de 12h à 17h les samedis et dimanches, avec des idées de sorties, de l'actu et des jeux. Le premier a fait ses armes sur TV Cristal à Bitche, le deuxième arrive fraîchement dans le monde de la radio. Cette saison, "Le Grand Réveil" revient pour une huitième saison avec Seb 2, Julie et Florent (ces deux derniers en alternance une semaine sur deux). "Du lundi au vendredi, l'équipe mise sur la proximité : l'info locale est traitée en direct, en laissant la parole aux auditeurs. Chacun a son mot à dire, et les auditeurs font partie intégrante de l'émission" indique Radio Mélodie.