Radio Kerne octroie le congé menstruel et d’accueil d’un enfant

Toujours dans un esprit de lutte contre les inégalités, l’association met en place un congé d’accueil d’un enfant pour le deuxième parent. La loi française donne aujourd’hui 16 semaines pour un congé maternité. Le second parent (père ou deuxième mère) ne bénéficie que de 28 jours. Radio Kerne estime que le rôle du second parent est tout aussi important dans l’accueil d’un enfant, que ce soit une naissance ou une adoption. C’est pour cela que l’association a décidé d’étendre ce congé en y ajoutant une semaine avant la naissance (ou date d’accueil) et quatre semaines après. "Ces avancées sont importantes pour notre association, elles suivent une ligne directrice engagée de l’association pour la lutte contre les discriminations, l’égalité femmes/hommes, la lutte pour les droits LGBT+. Elles prouvent également que rien n'est impossible" assure Radio Kerne.