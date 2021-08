Radio-J : belles audiences et nouveautés pour débuter la saison

Rédigé par Brulhatour le Mercredi 25 Août 2021 à 15:47 | modifié le Mercredi 25 Août 2021 à 15:47

Malgré une conjoncture très difficile et un partage contraignant de la fréquence 94.8 avec deux autres radios, les derniers chiffres d’audience des Médialocales montrent la progression de l'audience quotidienne de Radio-J et l'important réservoir d'auditeurs hebdomadaires et mensuels qui lui permettra de continuer sa stratégie de conquête d'audience...