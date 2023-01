Radio France : une PDA à plus de 30%

France Inter fidélise massivement 6 851 000 auditeurs quotidiens (12.4% d'audience cumulée et 14 points de PDA). Sa matinale est écoutée 4 374 000 auditeurs et la radio s'enorgueillit d'être écoutée par 1 081 000 auditeurs de moins de 35 ans chaque jour (+74 000 en un an). franceinfo, solide 3e radio de France, affiche la plus forte progression du marché avec 5 097 000 auditeurs quotidiens soit une hausse de 422 000 auditeurs en un an. Sa matinale est écoutée par 2 575 000 auditeurs par jour (en hausse de 184 000 en un an).

Sur cette vague, France Bleu séduit 2 709 000 auditeurs quotidiens. En PDA, le réseau est la 3e radio de France entre 05h et midi. Réunies, les 44 stations réalisent 4.9% d’audience cumulée et 5 points de PDA.