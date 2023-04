Radio France, partenaire du Festival du Livre de Paris

Soutien historique de la création littéraire, Radio France donne rendez-vous au public au Grand Palais Éphémère. Durant 3 jours, France Inter, franceinfo, France Culture et France Musique retransmettront des émissions en direct et en public depuis le Festival du Livre de Paris, organiseront des rencontres avec des personnalités des antennes… Les Éditions Radio France investissent également le Grand Palais Éphémère (stand A59) avec une sélection de leurs meilleurs titres, des signatures avec leurs auteurs et des débats.

"Avec près de 50 heures par semaine consacrées au livre, de nombreux événements littéraires soutenus pendant l’année et des prix reconnus, Radio France confirme son rôle prescripteur et sa position de premier média du livre" précise un communiqué