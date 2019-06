Radio France partenaire de la Fête de la musique

"Premier prescripteur de musique en France et premier média radiophonique producteur de concerts en Europe, Radio France s’affirme comme la Maison incontournable pour l’accueil des artistes et du public" souligne Radio France. Avec plus de 1 000 titres diffusés par jour sur les antennes et 200 concerts produits chaque année par les formations musicales dans ses deux grandes salles, l’Auditorium et le Studio 104, Radio France veut occuper une place unique dans le paysage culturel et musical.