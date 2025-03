Radio France mobilisée pour sensibiliser les jeunes aux médias

Rédigé par Brulhatour le Vendredi 7 Mars 2025 à 11:20 | modifié le Vendredi 7 Mars 2025 à 11:20

Dans le cadre de son partenariat avec le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information (CLEMI), Radio France se mobilise auprès des élèves et des enseignants. À l'occasion de la SPME 2025, Radio France et ses antennes organisent des émissions en public, des masterclasses et des wébinaires pour sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux des médias et au décryptage de l’actualité.