Radio France : la grève est suspendue

Plus précisément, c'est ce lundi soir à minuit que cette longue grève (la plus longue de l'histoire de Radio France) sera suspendue suite à une proposition adoptée lors d'une Assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui. Ce mouvement, une grève illimitée depuis le 22 novembre dernier, est suspendu jusqu'au début du mois de mars. Une mouvement qui portait sur porte la suppression de près de 300 postes. "Ces suppressions de postes auraient pour conséquences, dès 2020 comme l’augmentation de la charge de travail pour ceux qui resteront. Il faudrait faire plus avec moins. Contrairement à ce qu’affirme la direction, cela engendrerait nécessairement une augmentation des risques psycho-sociaux et de la souffrance au travail" avaient notamment expliqué les syndicats.