Radio France et le Conservatoire de Paris signent un partenariat

Rédigé par Brulhatour le Mercredi 15 Juin 2022 à 08:35 | modifié le Mercredi 15 Juin 2022 à 08:35

Radio France et le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ont signé un partenariat destiné à renforcer leurs actions communes. Rapprocher les objectifs et les moyens de Radio France et du CNSMDP est une démarche naturelle, tant la pérennité de la vie musicale, dans ce qu’elle a de plus vivant, est l’une des missions essentielles des deux institutions.