Mardi 13 Janvier 2026 - 08:50

Radio France consolide son leadership avec France Inter et franceinfo en tête


France Inter reste la première radio de France avec plus de 7,2 millions d’auditeurs quotidiens, tandis que franceinfo se hisse à la deuxième place. Ces résultats confirment la puissance de l’offre radiophonique et numérique de Radio France, qui enregistre également des performances historiques pour France Culture, FIP, France Musique.



France Inter signe la quatrième meilleure vague de son histoire avec une audience cumulée de 12.7 % soit 7 184 000 auditeurs chaque jour. Elle demeure l’unique station à dépasser les 7 millions d’auditeurs quotidiens depuis l’existence de cette mesure d’audiences. La station affiche également une part d’audience de 14.3 % confirmant son statut de leader. La matinale reste la plus écoutée du pays avec 5.3 millions d’auditeurs entre 7h et 11h.
Sur le numérique France Inter conserve aussi sa position dominante. Elle est la radio la plus écoutée sur les supports numériques avec 2 558 000 auditeurs quotidiens. Elle est également la radio la plus podcastée avec plus de 46 millions d’écoutes à la demande enregistrées en décembre.


franceinfo devient la 2e radio de France

Avec 8.5 % d’audience cumulée soit 4 797 000 auditeurs quotidiens franceinfo gagne une place et devient la deuxième radio de France. Sa part d’audience s’élève à 4.4 %. La dynamique est aussi positive sur le plan numérique. Sa plateforme d’actualité a été consultée par 20.2 millions de visiteurs uniques en décembre ce qui représente près de 36 % des internautes soit 35.7 %. Elle a totalisé plus de 159 millions de visites au cours de ce même mois. Les usages audio se confirment également avec 22 millions d’écoutes live mensuelles en novembre.

Radio France consolide son leadership avec France Inter et franceinfo en tête

Tags : EAR, EAR National, France Inter, franceinfo, Médiamétrie, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


