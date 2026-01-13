Radio France consolide son leadership avec France Inter et franceinfo en tête

France Inter signe la quatrième meilleure vague de son histoire avec une audience cumulée de 12.7 % soit 7 184 000 auditeurs chaque jour. Elle demeure l’unique station à dépasser les 7 millions d’auditeurs quotidiens depuis l’existence de cette mesure d’audiences. La station affiche également une part d’audience de 14.3 % confirmant son statut de leader. La matinale reste la plus écoutée du pays avec 5.3 millions d’auditeurs entre 7h et 11h.

Sur le numérique France Inter conserve aussi sa position dominante. Elle est la radio la plus écoutée sur les supports numériques avec 2 558 000 auditeurs quotidiens. Elle est également la radio la plus podcastée avec plus de 46 millions d’écoutes à la demande enregistrées en décembre.

