Radio France célèbre l'anniversaire de Beethoven

Symphonies, concertos, musique de chambre… Pour célébrer cet anniversaire, les formations musicales de Radio France seront à l’honneur, avec de grands chefs et solistes tels Thomas Hengelbrock ou Christian Zacharias. Les artistes en résidence à Radio France que sont le baryton Matthias Goerne et l’ensemble Diotima interpréteront respectivement les Lieder et les derniers quatuors tandis que les jeunes solistes réunis par François-Frédéric Guy donneront l’intégrale des sonates pour piano, sans oublier la programmation de concerts et ateliers pour le jeune public.La programmation est accessible ICI