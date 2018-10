Radio Fidélité organise son Radio Don

Créée depuis plus de 32 ans par un groupe de laïcs, "Radio Fidélité, radio associative chrétienne de Loire-Atlantique, est ouverte à tous les auditeurs, croyants ou non, pour être une voix chrétienne dans le monde d’aujourd’hui". Radio Fidélité émet sur trois fréquences (103.8 à Nantes, 92.5 à Pornic et sur 97.2 à Châteaubriant). La station emploie une équipe de 8 salariés et fédère plus de 150 bénévoles. La radio diffuse 80 émissions dont 49 sont produites en interne et plus de 13h de productions par jour.