Radio Contact lance sa radio "100% Tomorrowland"

Radio Contact met en place, du 18 au 20 juillet, une station éphémère baptisée "Contact Live Tomorrowland", entièrement consacrée au festival belge. Disponible en un clic sur le site web de la station et sur l’application Radio Contact, cette radio digitale diffuse les sets des DJ’s présents, les ambiances live, les coulisses du festival et les interviews exclusives réalisées sur place.

La couverture en direct débute chaque jour à 14h et se prolonge jusqu’à 01h, sauf le dimanche, où l’antenne s’interrompt à minuit. Justin et l’équipe de Contact DJ’s assureront les prises d’antenne depuis un studio installé directement sur le site du festival. L’antenne spéciale diffusera notamment les prestations de Martin Garrix, Meduza, Bob Sinclar, Hugel et Afrojack.