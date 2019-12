Radio Contact est la radio la plus écoutée en Belgique

"La stabilité de Radio Contact lui confère à nouveau le statut de première radio en Belgique francophone" souligne la station de RTL Belgium. Avec plus de 561 293 fidèles, Radio Contact réunit chaque jour la plus grande communauté d’auditeurs du Sud du pays et gagne encore en auditeurs quotidiens (+ 6 058 auditeurs quotidiens). Une fidélité qui lui permet de dépasser le million d’auditeurs sur une base hebdomadaire (1 004 861 auditeurs soit un gain de 15 622 auditeurs par rapport à la vague précédente). Avec 15.9% de parts de marché, Radio Contact occupe à nouveau la première place du podium, renouant ainsi avec son leadership légitime.



Pour Erwin Lapraille, directeur général des Radios au sein de RTL Belgium : "avec 25.9% PDM sur les 12-24 ans, 22.3% de PDM sur les 25-34 ans et 21.3% de PDM sur les 35-54 ans, Radio Contact peut être fière de ce leadership inédit et unique lui conférant le statut de radio transgénérationnelle".