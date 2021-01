Radio Classique est la radio que les Français écoutent le plus longtemps

Sur l’ensemble de la journée, Radio Classique continue de progresser avec une Matinale suivie par 400 000 auditeurs quotidiens (6h-9h). De 9h à midi, Franck Ferrand (Franck Ferrand raconte) et Christian Morin (Tous classiques) rassemblent 563 000 auditeurs, gagnant 93.000 auditeurs en une vague (+20%). Même tendance pour Laurence Ferrari (Entrées des artistes) qui gagne 81 000 auditeurs (+32%) entre 12 heures et 14 heures en une vague et rassemble 33 000 auditeurs en audience cumulée. Enfin, le bond le plus spectaculaire s’opère l’après-midi avec Pauline Lambert (Tempo) et Rolando Villazon (Rolando Solo) qui gagnent en une vague 142.000 auditeurs (+39%) entre 14h et 18h et rassemblent 507 000 auditeurs chaque jour.