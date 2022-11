Radio Classique : "1er média sur la musique classique"

Pour Pierre Louette, Président Directeur Général du Groupe Les Echos – Le Parisien et Président de Radio Classique : "Ces succès confirment la montée en gamme de notre station, incarnée par de nouvelles voix qui renforcent la solidité et l’originalité de la grille mise en place par Bertrand Dermoncourt et Guillaume Durand. Radio Classique, c’est le meilleur de l’information, de la musique classique et de la culture".

Sur le numérique, la station réalise une audience supérieure de 44% à son concurrent direct. Radio Classique reste la 7e radio la plus podcastée en France. Avec une progression de 54% en un an jusqu’à 4.9 millions d’écoutes en octobre, elle confirme ainsi sa position de leader sur son segment. "Franck Ferrand raconte" demeure parmi les 10 programmes radio les plus podcastés. Il gagne 58% d’audience et 5 places au classement en un an.