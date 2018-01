Radio-Canada veut assurer la pérennité de son patrimoine

Radio-Canada a annoncé les prochaines étapes qui se dérouleront en amont du déménagement dans la nouvelle Maison de Radio-Canada dans le but d’assurer la pérennité et la mise en valeur des objets et collections contenus dans l’édifice actuel de la MRC. Le Comité de gestion du patrimoine de Radio-canada a pris soin d’élaborer un processus d’appel d’intérêt qui débutera dès ce mois de janvier 2018 pour identifier des partenaires ayant la volonté et la capacité d’acquérir, de conserver et de mettre en valeur certaines collections faisant partie du patrimoine de Radio-Canada.