Radio Campus Besançon enregistre un record de participation pour son concours de podcast

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Le concours régional de podcast étudiant Bourgogne-Franche-Comté – Grand Est a franchi un nouveau cap en 2026. La cérémonie de remise des prix s’est tenue le 9 juin au Café international à Besançon, clôturant une édition qui a rassemblé 72 candidatures, soit le plus important volume de participation enregistré depuis la création de l’événement.
Créé en 2021 par les équipes de Radio Campus Besançon, le concours poursuit sa progression auprès des étudiants. Cette année, les participants étaient invités à produire une création sonore de 3 à 5 minutes autour du thème de la fierté.
Pour sa sixième édition, le concours a étendu son périmètre au Grand Est avec l’arrivée de nouveaux partenaires. Radio MNE, Radio Quetsch et Radio Campus Lorraine ont rejoint l’initiative portée par Radio Campus Besançon.
À l’issue des délibérations du jury, six lauréats ont été récompensés pour leurs créations sonores. Les prix attribués étaient de 500 euros, 300 euros et 200 euros, auxquels s’ajoutaient deux places jour pour les Eurockéennes de Belfort. Le jury a également distingué dix podcasts "coups de cœur". Ces créations bénéficieront d’une mise en avant dans le cadre de la communication du concours et de sa diffusion sur les radios partenaires.
Une ambition nationale pour 2027
Fort de la dynamique observée en 2026, le concours prépare désormais une nouvelle phase de développement. L’objectif affiché pour 2027 est de porter l’initiative à l’échelle nationale.
Le projet s’appuierait sur de nouveaux partenaires, parmi lesquels le réseau Radio Campus France et le CNOUS. Le dispositif envisagé reposerait sur l’organisation de finales régionales suivies d’une finale nationale à Besançon. L’objectif est de permettre la rencontre des finalistes, de consolider de nouveaux partenariats culturels et d’élargir la portée du concours.
Cette montée en puissance s’accompagnerait également d’une valorisation accrue des créations sonores produites par les étudiants. Les organisateurs souhaitent renforcer leur présence sur les ondes des radios campus partenaires mais aussi sur les plateformes de streaming. Dans leur présentation du projet, les organisateurs rappellent que les objectifs restent inchangés malgré le changement d’échelle. Comme indiqué dans le communiqué, il s’agit de "développer l’expression artistique auprès des étudiants et étudiantes de France et dénicher les talents de demain".
Un rendez-vous qui s’inscrit dans la durée
Avec une participation record de 72 candidatures, l’élargissement de son réseau de partenaires radio et une perspective nationale annoncée pour 2027, le concours régional de podcast étudiant poursuit sa structuration. Pour les acteurs de la radio et de l’audio digital, cette évolution illustre la place croissante du podcast comme format d’expression, de création et d’information auprès des publics étudiants.
Les résultats complets de cette sixième édition ainsi que les dix podcasts distingués par le jury sont disponibles sur les sites de Campus Besançon et Campus Belfort-Montbéliard. Les créations seront également diffusées sur les antennes des radios campus partenaires de l’événement.