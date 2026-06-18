Radio Campus Besançon enregistre un record de participation pour son concours de podcast

Fort de la dynamique observée en 2026, le concours prépare désormais une nouvelle phase de développement. L’objectif affiché pour 2027 est de porter l’initiative à l’échelle nationale.

Le projet s’appuierait sur de nouveaux partenaires, parmi lesquels le réseau Radio Campus France et le CNOUS. Le dispositif envisagé reposerait sur l’organisation de finales régionales suivies d’une finale nationale à Besançon. L’objectif est de permettre la rencontre des finalistes, de consolider de nouveaux partenariats culturels et d’élargir la portée du concours.

Cette montée en puissance s’accompagnerait également d’une valorisation accrue des créations sonores produites par les étudiants. Les organisateurs souhaitent renforcer leur présence sur les ondes des radios campus partenaires mais aussi sur les plateformes de streaming. Dans leur présentation du projet, les organisateurs rappellent que les objectifs restent inchangés malgré le changement d’échelle. Comme indiqué dans le communiqué, il s’agit de "développer l’expression artistique auprès des étudiants et étudiantes de France et dénicher les talents de demain".

