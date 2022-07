"Raconte-moi une bêtise" : 34 bêtises signées Initial Studio

Avec ce podcast jeunesse drôle et impertinent, les parents ont trouvé une réponse à presque tout. Et les enfants en redemandent. Cet été plus que jamais, " Raconte-moi une bêtise " va accompagner toute la famille lors des moments conviviaux mais aussi des temps calmes. Véritable alternative ludique aux écrans, ce podcast amuse les enfants, aiguise leur curiosité et ouvre les portes de leur imaginaire.Les confidences légères, drôles, parfois poétiques font naître des moments d’échange entre enfants et adultes : partage de souvenirs mais aussi discussions sur les principes, les limites, les interdits, qui sont autant de sujets parfois délicats à aborder au quotidien.Le podcast est produit par Initital Studio.