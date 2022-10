RTS : un cours de salsa avec Chris Marques

Dès 14h30, devant la Fnac du Polygone de Montpellier, Nico de l'équipe de RTS invitera les auditeurs à venir faire grimper la température en participant à quelques jeux musicaux. À la clé, des places pour rejoindre le parquet et danser au plus proche du membre du jury de "Danse avec les stars", des invitations pour le spectacle "Alors on danse", le 6 décembre prochain au Corum de Montpellier et d’autres surprises.

À 15h, Chris Marques fera son entrée sur scène pour débuter son cours de danse. Au programme sa spécialité, dont il est multiple champion du monde, la salsa. Le cours de danse sera suivi d’une séance de selfies et de dédicaces…