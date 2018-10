RTS développe des Skills et des Google Actions

Toujours très attentive à son environnement et aux nouveaux modes de vie et de consommation, RTS qui se présente comme "la grande radio du sud" ne pouvait qu’être présente sur ces nouveaux supports et proposer des services adaptés à cette nouvelle façon de vivre et de consommer. "RTS a toujours pensé que la radio est un média du présent et de l’avenir à condition de savoir le faire évoluer pour le rendre attrayant" explique l'équipe. Aussi, RTS communication, la régie locale exclusive de RTS propose d’accompagner toutes les radios et entreprises qui le souhaitent dans ce nouvel univers de la commande vocale qui laisse entrevoir de belles perspectives de marché.