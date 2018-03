RTS Info lance la première application média pour assistant vocal

"Dans les années à venir, le smartphone, la tablette ou l’ordinateur ne seront plus les seuls points de contact avec Internet. Nous allons toujours plus "parler" avec les objets et les assistants virtuels", prévient Serge Gremion, responsable du Labo numérique de la RTS. Dans cette perspective, l’application RTS Info devrait continuer à se développer, en offrant notamment de nouvelles fonctionnalités, et être disponible pour d'autres assistants vocaux (comme Alexa d’Amazon), dès que ceux-ci seront lancés en français.