RTL signe une rentrée record en podcasts selon Médiamétrie

Vous aimerez aussi
-
ACPM : 33.7 millions d’écoutes pour France Inter en septembre
-
ACPM Podcasts : la hiérarchie de septembre consacre les catalogues étendus
-
En novembre, deux nouvelles EAR de Médiamétrie
-
La radio et le podcast classés "Super Touchpoints" par Effie 2025
-
La mi-journée, temps fort de l’écoute de podcasts aux États-Unis
Cette performance confirme la solidité de la marque et la puissance de ses contenus audio, à la fois en replay et en natif.
Sept programmes de RTL figurent parmi les trente podcasts les plus écoutés du pays : "Les Grosses Têtes", "L’heure du crime", E"ntrez dans l’histoire", "L’œil de Philippe Caverivière", Laurent Gerra, "Parlons-nous" et "Ça peut vous arriver". Ces résultats témoignent de la diversité éditoriale de la station et de la fidélité de son public, qu’il s’agisse de divertissement, de culture, d’histoire ou d’information.
L’émission emblématique de Laurent Ruquier, "Les Grosses Têtes", se classe premier podcast de France avec 17.4 millions d’écoutes en septembre. Ce score illustre la capacité de RTL à fédérer un large auditoire sur ses plateformes et à prolonger l’écoute au-delà du direct.
Sept programmes de RTL figurent parmi les trente podcasts les plus écoutés du pays : "Les Grosses Têtes", "L’heure du crime", E"ntrez dans l’histoire", "L’œil de Philippe Caverivière", Laurent Gerra, "Parlons-nous" et "Ça peut vous arriver". Ces résultats témoignent de la diversité éditoriale de la station et de la fidélité de son public, qu’il s’agisse de divertissement, de culture, d’histoire ou d’information.
L’émission emblématique de Laurent Ruquier, "Les Grosses Têtes", se classe premier podcast de France avec 17.4 millions d’écoutes en septembre. Ce score illustre la capacité de RTL à fédérer un large auditoire sur ses plateformes et à prolonger l’écoute au-delà du direct.
Une offre audio enrichie et en évolution
RTL poursuit le développement de son écosystème de podcasts. Plus de 200 programmes sont désormais disponibles gratuitement sur le site et l’application RTL. L’offre intègre les rediffusions de ses émissions phares mais aussi une part croissante de contenus natifs, produits spécifiquement pour le format podcast. En octobre, la station renforce encore sa stratégie audio avec de nouveaux lancements, dont "Les femmes ont la parole" raconté par Clara Luciani, "Les 1001 vies de..." animé par Xavier de Moulins, ou encore "La saga Astérix".