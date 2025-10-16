RTL signe une rentrée record en podcasts selon Médiamétrie

Cette performance confirme la solidité de la marque et la puissance de ses contenus audio, à la fois en replay et en natif.

Sept programmes de RTL figurent parmi les trente podcasts les plus écoutés du pays : "Les Grosses Têtes", "L’heure du crime", E"ntrez dans l’histoire", "L’œil de Philippe Caverivière", Laurent Gerra, "Parlons-nous" et "Ça peut vous arriver". Ces résultats témoignent de la diversité éditoriale de la station et de la fidélité de son public, qu’il s’agisse de divertissement, de culture, d’histoire ou d’information.

L’émission emblématique de Laurent Ruquier, "Les Grosses Têtes", se classe premier podcast de France avec 17.4 millions d’écoutes en septembre. Ce score illustre la capacité de RTL à fédérer un large auditoire sur ses plateformes et à prolonger l’écoute au-delà du direct.