RTL organise l'élection de la voiture préférée des Français

RTL et M6 invitent les auditeurs et les téléspectateurs à découvrir l'histoire de ces voitures, les raisons de leurs succès, les secrets de leur fabrication et proposent d'élire la voiture préférée des Frnçais.

Chaque jour du 29 avril au 6 mai, de lundi à dimanche à 5h30, 7h et 8h sur RTL, une voiture sera décryptée par Christophe Bourroux sur RTL et sur RTL.fr, où le vote aura lieu. Par ailleurs, les dimanches 30 avril et 7 mai, le concours également sera présenté dans l'émission Turbo. Le 14 et 21 mai, Dominique Chapatte et Christophe Bourroux présenteront la voiture française préférée des auditeurs de RTL et des téléspectateurs de M6.