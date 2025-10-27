La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 27 Octobre 2025 - 13:40

RTL dévoile un nouveau podcast avec Clara Luciani


RTL a lancé ce 20 octobre le podcast "Les Femmes ont la parole", narré par Clara Luciani. En 7 épisodes de 26 minutes, la chanteuse revisite 60 ans de libération de la parole féminine à partir des archives sonores de RTL, première radio à avoir ouvert son antenne aux témoignages de femmes dès 1967 avec Ménie Grégoire.



"Les Femmes ont la parole" est un podcast raconté par Clara Luciani et écrit par Eva Serayol. Il s'agit d'une série de 7 épisodes de 26 minutes qui revisite 60 ans de libération de la parole féminine à travers les archives sonores de RTL. Première radio à avoir ouvert son antenne aux femmes et à leurs témoignages dès 1967 avec Ménie Grégoire, RTL s’appuie ici sur ses propres enregistrements pour retracer l’évolution des thématiques liées au travail, à la famille et la maternité, à l’IVG et la contraception, à la sexualité, au corps, à la vie de couple et aux violences faites aux femmes. Ces documents sont éclairés par des expertes qui replacent chaque voix dans son contexte historique et social.
Disponible sur RTL.fr et l’application RTL, ce podcast veut prolonger la mission de la radio : offrir un espace de dialogue, d’écoute et de mémoire.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


