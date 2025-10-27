RTL dévoile un nouveau podcast avec Clara Luciani

"Les Femmes ont la parole" est un podcast raconté par Clara Luciani et écrit par Eva Serayol. Il s'agit d'une série de 7 épisodes de 26 minutes qui revisite 60 ans de libération de la parole féminine à travers les archives sonores de RTL. Première radio à avoir ouvert son antenne aux femmes et à leurs témoignages dès 1967 avec Ménie Grégoire, RTL s’appuie ici sur ses propres enregistrements pour retracer l’évolution des thématiques liées au travail, à la famille et la maternité, à l’IVG et la contraception, à la sexualité, au corps, à la vie de couple et aux violences faites aux femmes. Ces documents sont éclairés par des expertes qui replacent chaque voix dans son contexte historique et social.

Disponible sur RTL.fr et l’application RTL, ce podcast veut prolonger la mission de la radio : offrir un espace de dialogue, d’écoute et de mémoire.