RTL dévoile "La Prochaine sur la liste", un podcast sur les violences conjugales

Dans "La Prochaine sur la Liste", des femmes victimes de violences conjugales témoignent de leur parcours, du basculement vers l’horreur à la difficile reconstruction. Elles racontent comment les signaux d’alerte ont été ignorés, comment elles ont failli perdre la vie et ce qui leur a permis de survivre. Dans un contexte où les féminicides restent un fléau en France, ce podcast cherche à sensibiliser, alerter et pousser à l’action. "Écouter celles qui ont survécu, c’est refuser l’indifférence", rappelle RTL.

Disponible dès le 8 mars, date symbolique de la Journée internationale des droits des femmes, "La Prochaine sur la Liste" s’ouvre avec quatre premiers épisodes. Ce lancement s’inscrit dans une volonté de donner la parole aux survivantes, mais aussi de questionner les failles du système et les promesses non tenues.