RTL Belgium, collaboration historique avec les logiciels OPNS €

RTL Belgium a adopté les logiciels OPNS depuis la création de Bel RTL en 1991, qui fonctionnent sur tous les réseaux dans l’actuel siège RTL House : FM, internet, et depuis septembre 2019 DAB+. Thierry Peters, responsable de l’équipe des administrateurs système du département Media Technology – soit 12 personnes sur une équipe technique totale de 50 personnes –, évoque les débuts avec la technologie OPNS : "À la création de Bel RTL, nous cherchions des collaborations pour trouver des solutions sur mesure. La rencontre avec Marc Boitel, directeur général d’OPNS, dont la société était récente, a été décisive et nous avons trouvé une solution pour nos contraintes de diffusion." Aujourd’hui, Bel RTL et Radio Contact exploitent quatre produits principaux OPNS liés aux flux de production : DigiPlan, CastLan, AudioSpy et SoundID.