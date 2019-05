RTBF : les nouveaux financements de CAP48

167 projets reçoivent cette année un financement pour mener leurs actions aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles. Dans l’attribution de ces financements, une attention particulière a été portée à l’accueil et au bien-être des personnes de grande dépendance, aux services aux personnes malvoyantes ou malentendantes, à la mobilité et à l’apprentissage de la vie en autonomie. Tous les projets sont à découvrir sur cap48.be.

Les actions menées depuis 2008 pour améliorer l'accessibilité scolaire des élèves en situation de handicap viennent d’aboutir à une solution pérenne.